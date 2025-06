Cinema: Brad Pitt in pole position al botteghino Usa con il film F1

Blockbuster annunciato

Delude l’atteso sequel horror M3gan 2.0, fermo a 10 milioni

Niente pit stop per F1: il film con Brad Pitt sfreccia in testa al box office di Stati Uniti e Canada. Il film d’azione a quattro ruote prodotto da Apple Original Films e distribuito in sala da Warner Bros ha debuttato con 55,6 milioni di incassi in Nord America e 144 in tutto il mondo. È il miglior esordio di sempre per la divisione cinema del colosso tecnologico con base a Cupertino, che non aveva avuto stessa fortuna con i suoi investimenti precedenti, i costosissimi Killers of the Flower Moon e Napoleon: il regista Joseph Kosinski ha superato senza sforzo le prestazioni dei maestri Martin Scorsese e Ridley Scott nel 2023. F1, prodotto anche da Lewis Hamilton e dalla Plan B di Pitt, conferma che, quando vuole, il pubblico sa premiare le produzioni originali, non tratte da franchise preesistenti.