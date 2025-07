Cinema: la Regione siciliana finanzia 15 produzioni audiovisive tra film, serie, documentari e cortometraggi

FILM COMMISSION

Le produzioni selezionate sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a spendere nell’Isola almeno il 150% del contributo ricevuto

La Regione Siciliana, con una dotazione finanziaria di quasi quattro milioni di euro del “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027», cofinanzia la produzione di quindici progetti cinematografici e audiovisivi. La Commissione incaricata della selezione delle opere, che erano state presentate entro il 15 marzo scorso, ha concluso infatti in questi giorni la fase di valutazione e sono stati ammessi al cofinanziamento sette tra film, film tv e serie televisive; cinque documentari e tre cortometraggi, la cui realizzazione consentirà di valorizzare la cultura e l’arte cinematografica, promuovere l’immagine del territorio, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire in Sicilia la crescita professionale degli operatori del settore.

«Prosegue l’impegno del governo Schifani nel sostegno all’industria del cinema in Sicilia – dichiara l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata – attraverso il cofinanziamento di produzioni audiovisive di portata nazionale e internazionale, che, valorizzando il nostro patrimonio culturale e architettonico, offre opportunità di sviluppo professionale e di lavoro sull’intero territorio regionale, anche per effetto della leva cineturistica».

Le produzioni selezionate sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a spendere nell’Isola almeno il 150% del contributo ricevuto.