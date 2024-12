Cinema: morta a 73 anni Olivia Hussey, Giulietta di Zeffirelli

agenzia

Attrice vinse Globe per ruolo adattamento tragedia Shakespeare

LOS ANGELES, 27 DIC – Olivia Hussey, che ha interpretato la parte di un’adolescente Giulietta nel film ‘Romeo e Giulietta’ di Franco Zeffirelli del 1968 valsole un Golden Globe, è morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. “Olivia era una persona straordinaria i cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano”, hanno affermato i familiari dell’attrice in una dichiarazione pubblicata su Instagram. Nata a Buenos Aires, la Hussey aveva 15 anni quando lei e il suo coprotagonista Leonard Whiting hanno recitato nell’adattamento vincitore dell’Oscar della tragedia di William Shakespeare. L’anno scorso i due attori hanno intentato una causa contro lo studio accusandolo di abusi su minori per una controversa scena di nudo in cui comparivano entrambi, all’epoca minorenni. La causa è stata respinta da un giudice. Hussey, che ha ricevuto un Golden Globe come ‘Nuova star dell’anno’ per la sua interpretazione di Giulietta, avrebbe poi recitato tra gli altri nel film slasher ‘Un Natale rosso sangue’ del 1974 e nell’adattamento del 1978 di ‘Assassinio sul Nilo’ di Agatha Christie. Le sopravvivono il marito David Eisley, i loro tre figli e un nipote.

