Cinetel, Thunderbolts* traina il botteghino con 1,8 milioni

agenzia

Secondo Black Bags, il thriller tecnologico di Steven Soderbergh

ROMA, 05 MAG – Dopo aver sbancato negli Stati Uniti (con 76 milioni di dollari nel fine settimana), Thunderbolts* – nuova variante del format X Men organizzato dalla Marvel come una reunion di alcuni dei suoi più amati supereroi psicopatici – traina anche il botteghino italiano: in cinque giorni incassa al box office 1 milione 816mila euro (per un totale di 2 milioni 385mila euro). Al secondo posto, un altro debutto in sala: Black Bags, il thriller tecnologico di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett che fa segnare un incasso di 392mila euro. Perde una posizione, ed è terzo alla seconda settimana di programmazione, Until Dawn – Fino all’alba, film tratto dall’omonimo videogioco, con 302mila euro (1 milione 102mila in totale). Un film Minecraft, adattamento cinematografico live-action di Minecraft, il videogioco più popolare, alla quinta settimana guadagna altri 301mila euro, portando il dato complessivo a 11 milioni 669mila euro. I Peccatori (Sinners) registrano 135mila euro (1 milione 73mila euro in tre settimane), mentre 30 Notti con il mio ex, primo italiano in classifica, in sesta posizione, porta a casa 124mila euro, per un totale in tre settimane di 1 milione 285mila euro. Conclave, grazie alla cronaca stringente degli ultimi giorni, riprende nuovo vigore a venti settimane dall’uscita, e incassa 114mila euro (il totale in cinque mesi è di 6 milioni 325mila euro). Ottava posizione per Una figlia, con Stefano Accorsi, alla seconda settimana con 105mila euro (395mila in totale). Chiudono la top ten il seguito del thriller d’azione con Ben Affleck The Accountant 2 con 105mila euro (557mila euro in quindici giorni) e Queer 87mila euro e 1 milione 50mila in venti giorni. In generale secondo i dati forniti da Cinetel nel fine settimana i cinema italiani hanno incassato 4 milioni 315mila euro, in calo del 14% rispetto al weekend precedente.

