Cinque film italiani in concorso alla Mostra di Venezia

Di Costanzo, Marcello, Maresco, Rosi oltre a Sorrentino

ROMA, 22 LUG – Sono cinque i film italiani in concorso all’82/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Oltre a La Grazia di Paolo Sorrentino, che aprirà il festival come anticipato nei giorni scorsi, in gara anche Elisa di Leonardo di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Lo ha annunciato il direttore Alberto Barbera.

