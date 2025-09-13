Claudio Baglioni festeggia 40 anni de “La vita è adesso”: un viaggio tra nostalgia e rinascita

spettacoli

Quattro città siciliane in calendario, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, nei mesi di novembre e dicembre

Il tempo scorre, attraversa gli anni, le generazioni, poche le gesta che resistono al suo andamento, chi riesce a lasciare un segno è destinato ad essere menzionato in un prossimo futuro.

“Claudio Baglioni” fa scrivere di sé da più di cinque decenni, l’anno in corso la ricorrenza per il 40°anno dalla pubblicazione di “La vita è adesso, il sogno è sempre”, l’album più venduto nella storia della musica italiana, una versione riletta e suonata pubblicata da qualche mese, contenente l’inedito “Il sogno è sempre”, spunto per un tour di 40 date in vita nel 2026, intanto procedono i preparativi per il concerto del 27 settembre a Lampedusa, anticipo delle visite nei teatri lirici con “Piano di volo solo tris”, quattro città siciliane in calendario, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, nei mesi di novembre e dicembre.

