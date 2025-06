Claudio Baglioni, la “Vita è adesso” ritorna a Lampedusa

il concerto

La tappa imperdibile della tournée del grande autore

I dieci anni che intercorrono dal 1981 al 1990, sono stati cruciali nella crescita di Claudio Baglioni, le vendite milionarie di Strada Facendo influenzarono non poco la realizzazione di La vita è adesso e del successivo Oltre.

Necessitava riflessione, cinque anni di silenzio da un paragrafo all’altro, utili alla nascita di La vita è adesso, opera attenta alla stesura delle liriche, lo stesso autore la definì di complicata ricettività, al di là delle previsioni, l’album a tutt’oggi è un capitolo intoccabile della discografia italiana, numeri da record per i livelli raggiunti, brani da memoria collettiva, Uomini persi, Tutto il calcio minuto per minuto, Amori in corso, E adesso la pubblicità, Notte di note, Note di notte, la canzone che dà titolo all’album.