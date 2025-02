Claudio Casisa e il successo di “Spaiato”: un messaggio per celebrare amicizia e diversità

Teatro

Nella giornata dei calzini spaiati lo spettacolo del comico palermitano impegnato in tour

In occasione della giornata dei calzini spaiati, l’attore e comico Claudio Casisa ha voluto condividere con il suo pubblico social un messaggio speciale. Un messaggio che celebra l’amicizia e la diversità, temi a lui molto cari e che ricorrono spesso anche nel suo lavoro.

Claudio Casisa è attualmente in tour con il suo spettacolo “Spaiato”, un progetto teatrale che vede la regia di Annandrea Vitrano e che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica. Lo spettacolo ha già registrato ben 22 sold out, un traguardo eccezionale che testimonia il grande apprezzamento del pubblico per l’artista e la sua capacità di coinvolgere ed emozionare.

In occasione della giornata dei calzini spaiati, Claudio Casisa ha voluto dedicare un pensiero al suo “compagno di viaggio”, il suo calzino spaiato, che ha simpaticamente chiamato Wilson. “Non posso che fare gli auguri al mio amico Wilson, è il suo giorno. Anzi il nostro giorno, di coloro che sono rimasti senza compagne. Wilson sei stupendo, un ottimo compagno di viaggi”, ha dichiarato Casisa sui social. Un messaggio ironico e divertente, ma anche un invito a riflettere sull’importanza dell’amicizia e della diversità.