Claudio Cecchetto torna Dj con “I love 80 s”

SPETTACOLI

A Villa Bellini di Catania, il 5 luglio, nell’ambito del Catania Summer Fest

Non un semplice concerto ma uno spettacolo immersivo che restituisce la complessità visiva e sonora degli anni 80, alla Villa Bellini di Catania, il 5 luglio, nell’ambito del Catania Summer Fest, va in scena “I Love 80’s”, lo show-event che celebra la musica, lo stile e l’immaginario degli anni ’80. Super ospite Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay, colui che ha scoperto talenti del calibro di Jovanotti, Sabrina Salerno, Amedeus, Fiorello, Jerry Scotti. Ripercorrà in consolle i suoi cinquant’anni di carriera tra hit, aneddoti e scoperte artistiche: in scaletta i grandi successi italiani e internazionali, accompagnati da coreografie e cambi di scena ispirati a film e programmi cult, che trasformeranno Villa Bellini in una straordinaria discoteca. Produttore, talent scout e fondatore di Radio Deejay, Cecchetto guiderà il pubblico in un viaggio musicale accompagnato da video mixati e proiettati su maxischermo, scenografie spettacolari, effetti speciali e un corpo di ballo che darà vita a celebri performance ispirate a classici come “Flashdance”, “Grease”, “Staying Alive” e “Dirty Dancing”.