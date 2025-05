Clerici conduce Jukebox, due serate live con i big della musica

agenzia

12 e 13 settembre dall'Inalpi Arena Torino, da Nomadi a Rettore

ROMA, 05 MAG – La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 accende l’Inalpi Arena di Torino: due serate evento condotte da Antonella Clerici, con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare più generazioni. La storia della musica italiana e internazionale dal vivo, il 12 e 13 settembre, con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche: è la grande festa di Jukebox – La notte delle hit. Tra i primi nomi annunciati che calcheranno il palco, Earth, Wind & Fire Experience by Al Mckay, special guest Greg Moore, una formazione esplosiva creata dal leggendario chitarrista originale della band con la partecipazione speciale di Greg Moore, un live che riporta in vita grandi classici come September; Gipsy Kings by Diego Baliardo, capitanati da uno dei fondatori storici del gruppo, portano sul palco l’energia travolgente del flamenco pop che ha conquistato il mondo con brani simbolo come Bamboléo, Volare e Djobi Djoba, una miscela esplosiva che continua a far ballare milioni di persone; Michael Sembello, una carriera che vanta collaborazioni illustri e una nomination all’Oscar, è il leggendario interprete di Maniac, colonna sonora del cult anni ’80, Flashdance, uno dei brani più iconici del decennio; i Nomadi portano sul palco oltre sessant’anni di musica, impegno e poesia, con successi generazionali come Io Vagabondo; Rettore, con la sua personalità esplosiva e con uno stile musicale provocatorio e innovativo, si impone sul mercato tra gli anni ’70 e ’80 con singoli senza tempo come Kobra; Gemelli Diversi, grandi protagonisti della scena pop-rap italiana degli anni 2000, celebrano i loro successi più iconici come Mary e Un attimo ancora. I biglietti sono disponibili in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Jukebox – La notte delle hit è prodotto da A1 Pictures.

