Clooney assente alla conferenza stampa al Lido, ‘ha la sinusite’

agenzia

Protagonista di Jay Kelly di Baumbach atteso sul red carpet

VENEZIA, 28 AGO – George Clooney, superstar oggi al Lido, dà forfait. A Venezia dall’altro ieri per presentare il film di Noah Baumbach ‘Jay Kelly’, in concorso alla Mostra del Cinema, non si è presentato alla conferenza stampa del film. La moderatrice dell’incontro ha detto: “Come forse sapete George Clooney purtroppo non c’è, ha una forte sinusite. È molto dispiaciuto e spera comunque di poter partecipare al tappeto rosso dopo le 21”. Baumbach ci ha scherzato su: “Anche i grandi divi si ammalano”.

