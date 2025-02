agenzia

Per la terza serata in base a Televoto e giuria delle radio

SANREMO, 14 FEB – Coma_Cose, Brunori Sas, Irama, Olly, Francesco Gabbani: sono i cinque artisti nella top five (in ordine casuale) della terza serata, in base alle preferenze di Televoto e Giuria delle Radio. Ad esibirsi questa sera sono stati in 14.

