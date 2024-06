“Comusì”, come diffondere il meglio della musica siciliana

Il progetto

La percezione, dopo la chiacchierata con Giuseppe Strazzeri (patron della Mhodì Music Company), è quella di essere davanti a una bella opportunità. E, probabilmente, la voglia di crescere cercando di promuovere e diffondere la musica e gli artisti siciliani (ma non solo) grazie a una nuova “rete” sta alla base del progetto rappresentato da “Comusì – Coesione Musicale Siciliana”. Perché uniti si può fare più strada e può esser vero il famoso detto secondo cui, proprio la forza, possa aumentare facendo gruppo. La voglia è quella di riunire il meglio della musica made in Sicily e di farla conoscere e apprezzare agli ascoltatori, tutto ciò sfruttando una nascente collaborazione tra artisti e addetti ai lavori al fine di favorire la diffusione equa delle sonorità che rappresentano l’identità siciliana. Comusì, allora, diviene una sorta di catalizzatore che mira a far riconoscere il valore, sia culturale che commerciale, di quanti scelgono di investire su suoni e musicalità nostrane.

«Nasco come discografico – ha dichiarato Strazzeri – e proprio dalla mia esperienza nel settore ho compreso, insieme ad amici e collaboratori naturalmente, che ci fosse una lacuna da provare a colmare. Per ragioni di mercato, infatti, mi è spesso capitato di lavorare più con l’estero che col locale; per una specie di legge dei grandi numeri che, com’è facile immaginare, consente di avere maggiori opportunità laddove ci si riferisce a contesti più grandi. Un elemento importante connesso al mondo della musica è quello della distribuzione, oggi la musica viene ascoltata su piattaforme digitali e quindi quanti operano in questo settore si rapportano con queste ultime. Recentemente, quindi, abbiamo notato che non ci fosse sempre una categoria riservata alla musica siciliana, talvolta vi erano connessioni col mondo neo melodico ma in modo un po’ forzato. Allora abbiamo provato a innovare il sistema…».