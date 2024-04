Con Alberto Biano e Adriano torna da Zō “Fuori salotto”, il format live dedicato alla canzone contemporanea

Catania

Il 24 marzo concerto, per voce e chitarra, che parla di canzoni e fatto di canzoni che parlano di vita

Domenica 24 marzo, alle 21.30, torna da Zo Centro culture contemporanee di Catania “Fuori Salotto”, il format live itinerante dedicato alla canzone contemporanea nato a Milano, poi approdato anche in Sicilia, ideato dal cantautore napoletano Lelio Morra che lo scorso dicembre ha inaugurato una nuova stagione di concerti focalizzati sull’intimità del confronto con l’artista sul palco. Dopo Giovanni Truppi, Alessio Bondì e Gnut è la volta di Alberto Bianco in un concerto, per voce e chitarra, che parla di canzoni e fatto di canzoni che parlano di vita. In apertura il live acustico del cantautore e illustratore catanese Adriano. Brus è l’artista che sarà impegnato in live painting durante l’evento.

Il cantautore torinese Alberto Bianco scrive musica da sempre. È anche musicista (suona il basso con Niccolò Fabi), produttore (Levante lo ha voluto per i suoi primi due dischi), e autore (ha scritto per Levante e Giorgia). Tra le sue collaborazioni anche Colapesce, Roberto Angelini, i Selton, gli Ex-Otago; ha accompagnato in tour Levante e Max Gazzè. “Certo che sto bene” è il suo sesto disco uscito alla fine del 2023, due anni dopo l’ultimo lavoro, a 12 anni di distanza da quel “Nostalgina” che fin dal suo esordio lo ha consacrato tra le migliori penne della musica indipendente. Registrato a Formentera, in presa diretta, dell’isola spagnola il disco ha catturato il sole e il profumo del mare, respirato i sorrisi riuniti in una tavola di amici. Prodotto da Taketo Gohara, il progetto vede la partecipazione di Dente e Margherita Vicario coautori con Bianco de “Il tempo del mare”, dove la Vicario è presente anche in voce. Vicario regala la sua voce anche nei cori di “Cartolina”, “Paura padana”, “Fatta bella”. Dente partecipa anche in “Maremoto” e Federico Dragogna canta “Fuochi d’Artificio”, di cui firma il testo.

Alberto Bianco

“Certo che sto bene” è forse il disco più autobiografico di Alberto Bianco e allo stesso tempo il più universale. È l’album della maturità. Dieci tracce, ognuna dal ritmo e dal cuore diverso, che si incastrano l’una nell’altra e sussurrano con convinzione che si può stare bene. Perché quel “certo” che anticipa il titolo sottintende un’oscurità che non può essere negata. Uno stare bene che – come l’artista chiarisce fin da subito nella prima traccia che dà il titolo al disco – arriva dal fare quello che piace, nel non rinunciare ad essere sé stessi, nel sapersi fermare e dare il giusto tempo alle cose, come prendersi una settimana per registrare un disco a Formentera. Bianco: «Sono canzoni nate due anni prima in grande solitudine e sono esplose in una casa sulla spiaggia attrezzata come uno studio con i miei amici che tifavano e suonavano per me. Sento questo album come fosse il primo, come qualcosa da proteggere».

Bianco libera in questo disco uno stormo di pensieri buoni, come canta ne “Il momento che preferisco”, alleggerendo il peso di sentirsi nessuno tra tanti che arriva da “Maremoto”. Lo fa a suo modo: con un sound leggero e mai banale, che tiene per mano chi ascolta tra un intro fischiettante, un folk scanzonato e un blues nostalgico. Per dirla con le parole di Margherita Vicario: c’è il Battisti di “Umanamente uomo”, il sogno e il groove degli Alabama Shakes, l’ironia di Wilco e la sintesi spiazzante di Sixto Rodriguez.

Adriano è il progetto elettropop del cantautore e illustratore catanese Adriano Di Mauro. Musica e disegno per lui sono due facce della stessa medaglia. Le sue canzoni sono bozzetti a colori fatti di emozioni, sogni, fantasie, ricordi di sensazioni, nei quali synth pop ed elettronica si mescolano con la canzone d’autore italiana. Per “Fuori salotto” presenta l’ep “Panico mentale”.

Adriano, foto Francesco Coniglione

“Fuori Salotto” è il salotto itinerante della canzone che invita i protagonisti del cantautorato a raccontarsi in un’esperienza inclusiva e conviviale. L’obiettivo del format, curato da Morra, è creare momenti di valore emotivo e culturale ogni dove si incontra fiducia e condivisione. Catania arriva dopo l’esordio a Milano, seguito da eventi estivi sull’Etna e a Palermo, e con Roma, Torino e Napoli alle porte.

Info alla mail info.fuorisalotto@gmail.com.

Biglietti: € 22. Prevendita on line € 20 su https://dice.fm/event/5kyol-alberto-bianco-in-concerto-adriano-open-act-24th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 24/03/2024

Data Fine: 24/03/2024

Ora: 21:30

Artista: Alberto Bianco Adriano Di Mauro