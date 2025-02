agenzia

"1522, non siete sole" contro la violenza sulle donne

SANREMO, 14 FEB – “Quando una donna dice no, è no e non ci sono scuse”. Dal palco dell’Ariston Carlo Conti lancia di nuovo l’appello contro la violenza sulle donne e, affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini, ricorda il numero anti stalking, “1522, non siete sole”.

