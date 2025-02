Conti, intercettazioni Fedez? Non è indagato

agenzia

conduttore, non sono un giudice, mi occupo di canzoni

SANREMO, 13 FEB – “Fedez non è indagato”: così Carlo Conti risponde in sala stampa a una domanda sulle intercettazioni, pubblicate da Repubblica, tra il capo ultrà del Milan arrestato per narcotraffico con Fedez ed Emis Killa. “Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni”, aggiunge Conti. “Sono un garantista – spiega ancora il direttore artistico – per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato – come è successo ad Emis Killa che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il festival -, sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA