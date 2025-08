Coppola, “sto bene, ho aggiornato iter antifibrillazione”

agenzia

Intervenuto "il grande medico italiano Andrea Natale"

ROMA, 06 AGO – Francis Ford Coppola, dopo il ricovero a Roma al policlinico Tor Vergata, rassicura i sui fan sul suo stato di salute, spiegando di aver aggiornato la procedura per fibrillazione atriale, con uno degli inventori del metodo: il medico italiano Andrea Natale. “Da Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene, sto approfittando della mia permanenza a Roma per aggiornare, dopo 30 anni, la mia procedura di Afib” ablazione per fibrillazione atriale “con il suo inventore, un grande medico italiano: il Dott. Andrea Natale! Sto bene!”, scrive il noto regista sui social.

