Cremonini già al lavoro per il Live25

Oltre 500mila biglietti venduti. Il team dei creativi NorthHouse

ROMA, 28 GEN – Cesare Cremonini si prepara al nuovo tour negli stadi Cremonini Live25 che si preannuncia il tour più atteso di quest’estate con oltre 500.000 biglietti venduti. E per il quale è al lavoro con il team di creativi della NorthHouse di Londra, studio creativo che ha lavorato negli ultimi tour di artisti di fama internazionale come i Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, oltre ad aver collaborato alla realizzazione di eventi come lo spettacolo dell’intervallo del SuperBowl del 2015, il giubileo di platino della regina e il concerto per l’incoronazione di re Carlo. Il singolo Ora che non ho più te è ancora nella top5 della classifica singoli di Fimi ed è il singolo uscito da più tempo a comparire nella top5. Attualmente nella classifica Spotify dei singoli Cesare Cremonini è presente con 4 brani: Ora che non ho più te (top10), San Luca con Luca Carboni, La nuova stella di Broadway e Poetica. In radio sia Ora che non ho più te che San Luca sono nella top30 di EarOne. Il singolo Ora che non ho più te è certificato Platino, l’album Alaska Baby è Oro.

