Cristiano Malgioglio rilancia sul suo matrimonio: «Ragazzi, fatemi gli auguri! Presto sarò sposaaaaa…»

la curiosità

Ospite della prima puntata di "Cornetto Battiti Live" il cantautore ha nuovamente parlato del fidanzato di nazionalità turca Onur

Cristiano Malgioglio, ottant’anni compiuti ad aprile, non smette mai di sorprendere: il cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano, nato a Ramacca, orgogliosamente catanese e “cittadino del mondo” ieri sera è stato protagonista indiscusso sul palco della prima puntata di “Cornetto Battiti Live”, il programma in onda su Canale 5 registrato a Molfetta, in Puglia. Presentato in grande stile dalla conduttrice Ilary Blasi, Malgioglio non si è risparmiato e – così come aveva fatto durante la puntat finale di “Amici” e la scorsa primavera ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha rilanciato sul suo imminente matrimonio con il giovane fidanzato di nazionalità turca Onur. «Ragazzi, fatemi gli auguri! Presto sarò sposaaaaa…». E ancora: «L’ho detto a Silvia Toffanin. Il matrimonio? A novembre, ma non so di quale anno…».

Un amore nato per caso

L’incontro con l’imprenditore turco, 42 anni, è stato casuale: la loro storia è iniziata nel 2020 a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, mentre Malgioglio era alla ricerca di un tappeto.

Cristiano mattatore