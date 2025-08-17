Cuccarini su Baudo: «Sei stato il mio papà artistico. Grazie a te i sogni da bambina si sono avverati»

la reazione

La showgirl e il rammarico degli auguri non fatti

“A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai”. Così Lorella Cuccarini ricorda Pippo Baudo con cui ha condiviso tappe importanti della sua carriera, a partire da ‘Fantastico 6’. “Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te – scrive Cuccarini su Instagram – la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio”, conclude.

