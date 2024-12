Da Antonacci a Gabbani fino a Mannoia e Pausini: cosa c’è da vedere in Sicilia per la notte di San Silvestro

i concerti

I concerti in Sicilia. Da Catania la diretta Mediaset

La suggestiva Piazza Duomo di Catania martedì 31 dicembre in prima serata ospiterà ‘Capodanno in musicà condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, che Canale 5 trasmetterà in diretta. Il concerto, che festeggia l’arrivo del nuovo anno, prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.Sul palco si avvicenderanno musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Prevista anche la partecipazione dei talenti della scuola di ‘Amicì. ‘Capodanno in Musicà si avvarrà poi della partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Palermo

Sul palco allestito in Piazza Ruggero Settimo, Biagio Antonacci si esibirà la notte di Capodanno con “TUTTI A PALERMO”, lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo ben 25 anni. Accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, il cantautore milanese dedicherà al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “L’Inizio”, senza tralasciare i successi che hanno segnato la sua ormai oltre trentennale carriera. Una performance piena di passione e sentimento, carisma ed energia pura di un Artista dalla voce inconfondibile.A scandire i momenti della festa in piazza ci sarà Radio Italia, con le voci amatissime dei DJ e speaker Paoletta e Mauro Marino che condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set. L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine che con la sua band presenterà al pubblico il suo repertorio. Dopo la mezzanotte la festa continuerà per ballare con il dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata. L’evento è organizzato dal Comune di Palermo a cura di Puntoeacapo Srl e Gomad Concerti. Ingresso libero.

Agrigento

Agrigento si appresta a trascorrere la notte più lunga dell’anno tra musica e spettacolo, salutando il 2024 e abbracciando il neonato 2025, anno di “Capitale italiana della Cultura”. Martedì 31, in piazza Marconi (conosciuta come piazza Stazione) un susseguirsi brillante di performance dalle ore 22 in poi traghetterà nel 2025 gli agrigentini e non solo. Ad inaugurare la serata saranno artisti molto apprezzati nel panorama nazionale e internazionale. Beatrice Quinta, Ibla, i “Twin Violins” Mirko e Valerio, Enrico Oliva, Angelo Spataro con i “Batteristi sotto le stelle” e il pianista Salvatore Galante sono i performer che intratterranno il pubblico in attesa dello special guest, il musicista di fama internazionale Jimmy Sax, che con il suo sassofono e l’orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino trascinerà con entusiasmo e partecipazione la platea della notte di San Silvestro. La manifestazione, intitolata “Capodanno in Musica”, è organizzata dal Comune di Agrigento e dalla Fondazione Agrigento 2025. Sarà condotta da Salvo La Rosa e Beatrice Quinta.

Siracusa

A Siracusa conto alla rovescia per il grande evento in programma a Piazza Duomo per il Capodanno 2025. La musica sarà protagonista della notte di festa promossa dal Comune di Siracusa per accogliere il nuovo anno con uno spettacolo d’intrattenimento dal vivo pensato per tutti, dai più giovani alle famiglie e che animerà il cuore della città. Artista eclettico considerato tra i talenti più promettenti del cantautorato urban-pop italiano, sarà AKA 7EVEN a salire sul palco della città di Siracusa allo scoccare della mezzanotte con la sua musica e il dj set. Ad ‘aprire le danze’ e scaldare la serata con il loro sound coinvolgente saranno i Babil On Suite. La conclusione della festa in Piazza Duomo sarà tutta da ballare con il dj set di Ornella P in programma fino a notte inoltrata. La serata di Capodanno è affidata allo speaker radiofonico e conduttore TV Mimmo Contestabile. L’evento è organizzato dal Comune di Siracusa in collaborazione con Puntoeacapo Srl, Il Botteghino e GG Entertainment. Ingresso libero.

Messina

Lo speciale show di Capodanno “HAPPY 2025”, il 31 dicembre 2024 al PalaRescifina,è l’ultima delle tre date previste in Sicilia con cui Laura Pausini chiude il suo ultimo tour mondiale . La regione, che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente, ha accolto con grandissima partecipazione ed entusiasmato il ritorno dell’artista romagnola. E Laura ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio Messina come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali. Oltre alle quasi tre ore di concerto, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il pubblico di Messina, Laura ha scelto di regalare uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025. Per l’opening delle tre date a Messina è stato scelto dalla stessa Laura il giovane artista di origine ragusana Nico Arezzo.

Maletto

Maletto festeggerà in Piazza il nuovo anno con una delle artiste e interpreti della musica italiana più iconiche e amate: Fiorella Mannoia. La cantante romana offrirà al pubblico una vibrante serata di musica dal vivo che la vedrà accompagnata dall’orchestra per esibirsi nell’emozionante veste di Fiorella Sinfonica sul palco di Piazza XXIV Maggio per il Capodanno 2025. Durante la serata Fiorella Mannoia ripercorrerà in scaletta i più grandi successi del suo repertorio declinati con nuovi arrangiamenti e sfumature con il contributo dell’orchestra. Il programma dell’evento di Capodanno a Maletto prevede l’inizio del concerto di Fiorella Mannoia in Piazza XXIV Maggio alle ore 22.15 circa. All’arrivo della mezzanotte si brinderà con il Sindaco e i rappresentanti istituzionali sul palco e con gli occhi del pubblico puntati al cielo per il gioco pirotecnico. Successivamente la piazza continuerà a ballare con il dj set in programma per chi vorrà proseguire i festeggiamenti di benvenuto al 2025.

L’evento è organizzato dal Comune di Maletto e La Cometa Cooperativa Sociale in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, la Regione Siciliana – Assessorato del turismo, sport e spettacolo e a cura di Puntoeacapo Srl. Ingresso libero.

