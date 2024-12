Da Fedez a Tony Effe a Giorgia tra i 30 Big di Sanremo

agenzia

Anche Ranieri, Marcella Bella, Gabbani, Michielin, Brunori

ROMA, 01 DIC – Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. Sono i nomi dei 30 Big in gara a Sanremo 2025 (11-15 febbraio), annunciati dal direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 13.30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA