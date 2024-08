Da Guadagnino a Spender, l’Italia al Toronto Film Festival

agenzia

Dal 5 al 15 settembre. Nel line up anche Coppola e Howard

NEW YORK, 14 AGO – Da Luca Guadagnino a Cosima Spender, Giovanni Tortorici, Maura Delpero, Roberto Minervini e Uberto Pasolini. Sono i registi italiani che parteciperanno al Toronto International Film Festival. La 49/a edizione della rassegna cinematografica si svolgerà dal 5 al 15 settembre e per 11 giorni chiamerà a raccolta rappresentanti del cinema canadese e internazionale per un totale di 276 film. Subito dopo la mostra del cinema di Venezia. ‘Queer’ di Guadagnino avrà qui la sua anteprima in nord America e sarà presentato nella sezione, ‘special presentations’, gli farà compagnia ‘Vermiglio’ della Delpero come anche ‘The Room Next Door’ di Pedro Almodóvar. In anteprima mondiale, ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’ della Spender, un viaggio nella vita privata del tenore italiano al di là del palcoscenico. In anteprima mondiale anche ‘The Return’ di Pasolini mentre ‘Diciannove’ di Giovanni Tortorici avrà la sua anteprima internazionale e in anteprima nord americana, ‘The Damned’ di Minervini Dopo il debutto a Cannes, ‘Megalopolis’ di Francis Ford Coppola avrà a Toronto la sua anteprima in nord America. Nell’ambito della sezione, ‘gala presentations’, ‘Eden’ di Ron Howard e ‘Elton John: Never Too Late’ di R.J. Cutler e David Furnish. Si porteranno dietro le indiscrezioni di un divorzio imminente, intanto Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno momentaneamente pace sul grande schermo. Sono infatti protagonista e produttore (con Matt Demon) di ‘Unstoppable’, per la regia di William Goldenberg. La storia del wrestler americano, Anthony Roble, sarà presentata al festival in anteprima mondiale.

