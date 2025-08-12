Da Jacopo Fo una canzone pop con aiuto intelligenza artificiale

agenzia

Esperimento creativo del figlio del premio Nobel

PERUGIA, 12 AGO – E’ una sorta di opera pop surreale, tenera e ironica il titolo del nuovo brano musicale di Jacopo Fo, da lui scritto ma realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. “Pipì, Pupù, Papà” il titolo della canzone frutto di un esperimento creativo condotto con Federica Nardi, giovane marchigiana esperta di IA. Il risultato è un brano divertente e provocatorio in cui la voce di Fo è stata completamente ricostruita e trasformata. Il videoclip, generato anch’esso con l’IA, mostra una serie di bambini virtuali. Il brano – prossimamente disponibile sulle principali piattaforme digitali – è stato presentato in anteprima all’ANSA, che ha incontrato Fo nella sua storica residenza in Umbria, presso la Libera Università di Alcatraz, immersa nelle colline della provincia di Perugia, dove l’autore si è trasferito nella metà degli anni Settanta, dando vita a un progetto pionieristico di ecologia, arte e cultura condivisa. Nel cuore di questo luogo simbolico, tra boschi e vecchie case rurali, Fo racconta come sia nata la canzone: ispirata dalla nascita di un bimbo, è stata creata da una sua registrazione e da decine di versioni elaborate poi dall’IA, fino a costruire un’unica traccia musicale. Il videoclip, anch’esso realizzato con intelligenza artificiale, mostra bambini virtuali e ha richiesto un attento lavoro di scrittura delle richieste al software per evitare ogni rischio etico o ambiguità. “L’intelligenza artificiale è solo un mezzo – ha detto Fo – l’intelligenza vera la devi mettere tu. Questo brano è anche un gioco, ma dietro c’è un messaggio sulla rivoluzione culturale in corso: quella dei padri che cambiano i pannolini e si occupano dei figli neonati”.

