Da Santa Lucia del Mela alla ribalta nazionale di Io Canto Family: così la Carlotta D’Amico e la mamma hanno convinto pubblico e giuria

LA VITTORIA

La storia dei vincitori della prima edizione del talent canoro di Canale 5 dedicato a coppie di familiari

Dal piccolo borgo di Santa Lucia del Mela, nel Messinese, alla ribalta nazionale di Io Canto Family su Canale 5. E’ la storia della piccola Carlotta D’Amico e di sua mamma Erika Colaianni che ieri sera hanno vinto la prima edizione del talent canoro di Canale 5 dedicato a coppie di familiari e che ha visto trionfare la coppia siciliana (della squadra di Mietta) nella finale contro la coppia composta da Sara e il suo papà Davide (del team Tatangelo).

La giuria premia la coppia mamma e figlia con tutti 10, poi è la volta del pubblico che conferma quanto espresso dai giudici e le decreta vincitrici del premio di 50mila euro.

La storia

A colpire molto giudici e pubblico è stata anche la loro storia. Carlotta D’Amico, 8 anni, è stata la più giovane dei concorrenti di Io Canto Family, e vive con la mamma Erika Colaianni a Santa Lucia del Mela, un paesino del messinese. Erika ha infatti raccontato di aver avuto la sua bambina quando non era nemmeno maggiorenne, avendo solo 17 anni al momento della nascita della piccola. Mamma e figlia, dunque, sono cresciute insieme. La relazione con il papà di Carlotta non è durata e ora Erika ha una compagna, Manuela.

La piccola Carlotta ha convinto giuria e pubblico non solo per la sua bellissima voce ma anche per la solarità, la sua grande personalità e la sua simpatia. Esilarante l’imitazione che ha fatto della sua caposquadra, Mietta. Alla domanda che cosa avrebbero fatto con i soldi del premio se avessero vinto 50mila euro, la mamma Erika ha detto, emozionata: “Ho sempre avuto paura di non poter far studiare Carlotta come merita, li userei per il suo futuro”, mentre per la bambina non c’era dubbio: “Io ci andrei a New York!”, ha detto.

Tutta la forza di Carlotta e mamma Erika ❤️‍🔥 #IoCantoFamily pic.twitter.com/n5IysDrj06 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 12, 2024