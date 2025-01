Dai social alla tv, la siciliana Alessia Spidaleri vince 50.000 euro ad Affari tuoi: il successo della content creator messinese

IL PERSONAGGIO

Ha più di 350.000 followers su TikTok, 80.000 iscritti al suo canale You Tube e quasi 60.000 seguaci su Instagram.

Ha vinto cinquanta mila euro ad “Affari tuoi” alla trasmissione Rai condotta da Stefano De Martino. Ma la messinese Alessia Spidalieri, originaria di Villafranca e residente a Barcellona Pozzo di Gotto, era famosa già da prima. E’ infatti una “content creator” molto nota sui social: ha più di 350.000 followers su TikTok, 80.000 iscritti al suo canale You Tube e quasi 60.000 seguaci su Instagram. Numeri che le permettono di fare ogni mese migliaia e migliaia di visualizzazioni grazie i suoi video virali.

Alessia ha raggiunto tanta notorietà grazie ai suoi contenuti video in lip sync, una tecnica di doppiaggio usata anche nel cinema consiste nel muovere le labbra a tempo su una voce pre-registrata. La Spidaleri grazie alla sua bravura e alal sua mimica se la cava molto bene. Ha iniziato durante la pandemia pubblicando sketch sulle battute di Teresa Mannino, ma anche di Sconsolata, di Enrico Brignano e di Andrea Pucci cominciando a fare incetta di like e visualizzazioni che oggi le permettono di vivere di questo.

La giovane siciliana ha fatto anche qualche piccola apparizione al cinema (nel film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie” e ne “Il ladro di stelle cadenti” di Francisco Saia) e a teatro. Ma più che attrice, Alessia Spidaleri è come detto una content creator.

Ora ha fatto anche questa esperienza in tv come concorrente di Affari Tuoi, accompagnata dal marito (che la aiuta anche nella sua attività): la sua esperienza nel programma è stata fatta di alti e bassi ma alla fine ha avuto la possibilità di giocare con la Regione Fortuna per un massimo di 100.000 euro. E dopo un tentativo sbagliato ha azzeccato la Regione Fortuna puntando sulla Toscana e regalandosi il premio di 50.000 euro.