Dal 1 ottobre la Carta della Cultura per l’acquisto di libri

agenzia

Carta digitale da 100 euro a famiglie con Isee sotto 15mila euro

ROMA, 26 SET – Dal prossimo 1° ottobre, per 30 giorni, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla Carta della Cultura, l’iniziativa del Ministero della cultura, realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPa, Consap e Sogei. La misura consiste in un contributo per l’acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15mila euro. La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA e accessibile, in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando l’identità Spid o la Carta di identità elettronica (CIE). È assegnata una sola carta per nucleo familiare e le graduatorie – una per ogni singola annualità – saranno stilate in base all’Isee dell’anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall’Isee più basso al più alto) e in all’ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi. L’esito della richiesta sarà notificato tramite l’App IO e i beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app e avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla. L’importo potrà essere speso per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice Isbn), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata. Maggiori dettagli sulle condizioni di partecipazione saranno resi noti dal 1° ottobre direttamente in app e sul sito ioapp.it, nonché sui siti istituzionali del Mic e del Centro per il libro e la lettura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA