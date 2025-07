Dal 7 luglio prende il via il XIX Premio Teatrale Nazionale “Angelo Musco”

spettacoli

Fino al 12 luglio 2025 al Teatro Lucio Dalla di Milo

Prende il via, lunedì 7 luglio 2025, la XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale Angelo Musco diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dall’associazione culturale “Premio Musco”, presieduta dalla stessa Scalia, in collaborazione con ArchiDrama, nella persona di Alfio Zappalà (che cura la direzione artistica di “Grappoli”, rassegna di teatro, musica e danza al Teatro Lucio Dalla di Milo), il Comune di Milo (Ct), Sindaco Alfio Cosentino, la Regione Siciliana, Assessorato Turismo e Spettacolo,la Presidenza dell’ARS, in collaborazione con la Pro Loco di Milo, presieduta da Alfredo Cavallaro, la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Sicilia.

«Siamo felici di ricordare che quest’anno, giunti alla XIX edizione del Premio teatrale nazionale “Angelo Musco”, abbiamo ripristinato il lancio del nostro storico bando. Non è stato semplice per il “Comitato Organizzatore”, viste la quantità e la qualità dei lavori pervenuti, scegliere le compagnie che animeranno le serate del Premio. Certamente, ad oggi, possiamo dirci soddisfatti, insieme all’amministrazione comunale di Milo, con il Sindaco Alfio Cosentino, teniamo molto a questo premio per il valore culturale come per l’importante ritorno promozionale per il nostro territorio cui contribuisce da quest’anno la preziosa collaborazione di Alfio Zappalà, eccellente professionista con il quale si è pensato alla realizzazione di un unico cartellone estivo milese. Il cartellone Grappoli, sarà inaugurato il7 luglio proprio dall’apertura della XIX edizione del Premio teatrale nazionale “Angelo Musco” e, in occasione della serata di premiazione, alla presenza di numerosi ospiti, sarà presentato il programma dell’intera stagione estiva accolta dal Teatro Lucio Dalla di Milo.

Nell’attesissima serata Milo Premia il Teatro del 12 luglio consegneremo due Premi alla Sicilianità agli attori Domenico Centamore e Lucia Sardo. Il Premio Cultura (a curadi Grazia Calanna) quest’anno andrà all’avv. Renato Pennisi affermato poeta e scrittore, organizzatore di eventi culturale come del “Premio di poesia Salvo Basso Città di Scordia”.Novità di quest’anno il Premio Personalità – XIX Musco (Assegnato dalla Direttrice del Premio e dagli Organizzatori alle personalità di Milo che si sono distinte in vari ambiti (sociali, divulgativi, culturali…). Non mancheranno, assegnati dalla giuria tecnica (composta da Gianfranco Barbagallo, vicepresidente UILT Sicilia; Antonio Castro, attore e regista; Giancarlo Scalia, regista, vicepresidente Associazione “Premio Musco”; Alfio Zappalà, attore, direttore artistico di “Grappoli”, rassegna di teatro, musica e danza al Teatro Lucio Dalla di Milo),i premi rivolti ai migliori, attore e attrice, protagonisti, non protagonisti, migliore regia, migliore compagnia e, lo storico, premio Gradimento del Pubblico che verrà assegnato allo spettacolo che riscuoterà il maggiore apprezzamento da parte degli spettatori, novità di quest’anno la possibilità di votare usando un’apposita app o inquadrando, all’ingresso del Teatro, un QR Code.Altresì nonmancheranno momenti di spettacolo con i Bellamorea. Condurrà la serata finale con Ruggero Sardo, entrambi saremo affiancati da Roberta Barbagallo e Cristina Di Pietro», dichiara Mimì Scalia (nella foto con Alfio Zappalà), Direttore artistico del Premio.

«Ho accolto con entusiasmo l’invito di Mimì Scalia a collaborare al rilancio dello storico “Premio Angelo Musco” a partire da questa nuova edizione accogliendola all’interno di “Grappoli”, rassegna di teatro, musica e danza al Teatro Lucio Dalla di Milo. Proporremo diverse novità organizzative come, ad esempio, una sessione dedicata al riconoscimento dell’attività profusa da attori e attrici professionisti e tanto altro per soddisfare il pubblico e, al contempo, contribuire al rilancio di questo storico premio dedito alla promozione della cultura teatrale», ribadisce Alfio Zappalà, Presidente di “Archidrama”.

Gli spettacoli teatrali in programma per la XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale “Angelo Musco”, dal 7 al 12 luglio 2025, ore 20.45, al Teatro Lucio Dalla di Milo, sono i seguenti:

07.07.2025 ore 20.45 : E tu chi sei? Regia Giuseppe Miggiano a cura della “Calandra Teatro” di Truglie (LE);

: E tu chi sei? Regia Giuseppe Miggiano a cura della “Calandra Teatro” di Truglie (LE); 08/07/25 ore 20.45 : 19quarantatre, regia di Andrea Fichera e Mario Scandurra a cura della “Ars Theatri” di Zafferana Etnea (CT);

: 19quarantatre, regia di Andrea Fichera e Mario Scandurra a cura della “Ars Theatri” di Zafferana Etnea (CT); 09/07/25 ore 20.45 :Giustizia di fimmina, regia di Giovanna Musumeci a cura de “I Proscenici” di Giarre (CT);

:Giustizia di fimmina, regia di Giovanna Musumeci a cura de “I Proscenici” di Giarre (CT); 10/07/25 ore 20.45 : Le fortune di Tofulu, regia di Eugenio Patanè a cura della “Compagnia teatrale Ionica” di Riposto (CT);

: Le fortune di Tofulu, regia di Eugenio Patanè a cura della “Compagnia teatrale Ionica” di Riposto (CT); 11/07/25 ore 20.45: Il mistero misterioso, regia di Ernesto Mangano, Maurizio Panasiti e Rodolfo Torrisi a cura del “Teatro delle Nevi” di Acireale (CT).