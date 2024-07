Dalla Sicilia il producer Achille G firma la sua hit, ecco “Una Notte” il suo nuovo singolo ft. VillaBanks e Baby K

Spettacoli

Il giovane producer multicertificato Achille G segna una delle tappe fondamentali della sua carriera con “Una Notte”, il suo primo singolo che vede la partecipazione di due nomi molto importanti della musica italiana: VillaBanks e Baby K; il brano è distribuito da ADA/Warner Music Italy. Una canzone che ha tutte le carte in regola per affermarsi come hit estiva e con tutte le potenzialità per essere annoverata come un’icona di questo 2024. Il brano è disponibile a partire dal 19 luglio.

Il suono di “Una Notte” è coinvolgente, possiede il sapore e le emozioni tipiche della stagione estiva. Il beat del producer palermitano si amalgama alla perfezione con le voci di VillaBanks – con il quale Achille G ha collaborato già più volte – e Baby K, quest’ultima è un’istituzione quando si parla di hit che hanno a che fare con l’estate.

“Una Notte” non è una semplice canzone per essere ballata durante le calde serate estive, ma è capace di far vivere un sogno grazie all’alchimia che i tre artisti hanno formato. Non rimane che farsi condurre dalle note del nuovo brano disponibile ovunque dal 19 luglio 2024.

Achille G il giovane producer siciliano da record: il suo percorso

Achille G è un producer palermitano nato nel 2001 che sta avendo la sua consacrazione nella scena rap nazionale dopo aver collaborato con alcuni artisti piuttosto rilevanti. A conferma vi sono le svariate certificazioni raggiunte grazie alle sue produzioni distintive, le quali gli hanno fatto raggiungere i suoi primi Dischi d’Oro e il suo primo Platino della carriera.

Insieme al collettivo Southside Records, il quale ha sede nel capoluogo siciliano, di cui rappresenta l’asse portante, sta lasciando il segno nel panorama musicale italiano e anche oltre. Infatti, nell’ultimo periodo ha firmato alcune produzioni ad artisti internazionali.

Non finisce qui, servendosi dei dati, Achille G nel giro di un anno ha subito un incremento di ascolti non da poco: passando dal 2022 con decine di migliaia di stream su Spotify, al 2023 dove è arrivato a superare i 100.000 ascolti mensili. Ad oggi, Achille G, ha collezionato più di 170.000.000 di streaming con tutte le sue produzioni presenti sulle principali piattaforme musicali. Il 2024 è un anno fondamentale per il giovane artista, in quanto a luglio esce il suo primo singolo, “Una Notte”, con VillaBanks e Baby K.