Dalle telline al seltz: le 24 ore catanesi di Gabriele Parpiglia, un inno alla Sicilia

IL PERSONAGGIO

La città etna ha accolto a braccia aperte il giornalista e volto televisivo, che ha scelto la città etnea come tappa per la presentazione del suo libro "Sotto attacco di panico"

Catania ha accolto a braccia aperte Gabriele Parpiglia, noto giornalista e volto televisivo, che ha scelto la città etnea come tappa per la presentazione del suo libro “Sotto attacco di panico”. L’evento, tenutosi nella libreria “La Feltrinelli”, ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso, dimostrando il forte legame che il giornalista ha saputo costruire con i suoi quasi 800mila follower su Instagram.

Le 24 ore catanesi di Parpiglia sono state un vero e proprio inno alla bellezza e all’autenticità del capoluogo etneo, come lui stesso ha documentato attraverso le sue seguitissime storie Instagram. La giornata è iniziata con una passeggiata lungo il suggestivo lungomare di Catania, in compagnia della giornalista Vittoria Marletta, che ha poi moderato l’incontro in libreria. Parpiglia ha sottolineato l’eccezionale affluenza per la presentazione, segno di un pubblico attento e interessato al suo racconto personale e alle tematiche affrontate nel libro.

Alloggiando in una struttura turistica nel cuore di Via Etnea, Gabriele ha avuto modo di immergersi appieno nel centro storico di Catania, rimanendone visibilmente colpito. “Non avevo mai visto il centro e c’era tantissimo turismo. Ci sono tante lingue straniere”, ha commentato entusiasta, evidenziando il fermento e l’attrattiva internazionale della città.

La serata si è trasformata in un’esperienza culinaria tipicamente catanese. Accompagnato dall’amico Luca Napoli, Gabriele ha esplorato le delizie locali a bordo di una Vespa, gustando una cena a base di telline “a passatempo”, un piatto tradizionale che evoca convivialità e sapori autentici. Immancabile è stata poi la tappa al chiosco per il classico seltz limone e sale, un rito serale per molti catanesi e un modo per concludere la giornata con un tocco di freschezza locale.