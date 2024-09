Sfida tra architetti e interior design il 23 settembre su Discovery+ canale 56 HGTV

Vinci una casa in Sicilia

“Vinci una casa in Sicilia”, il nuovo format di Damiano Gallo

Un nuovo format con il solito amore per la Sicilia: ancora una volta Damiano Gallo porta la Sicilia in tv e lo fa con un programma che si annuncia divertente e interessante, ma anche curioso e…. avvincente. E non perché si intitola “Vinci una Casa in Sicilia”, ma perché il format prevede proprio una sfida tra architetti e Interior design chiamati a suon di progetti di restauro e valorizzazione.

Ideato dalla casa di produzione Damiano Gallo Productions, sarà in onda alle 22 del 23 settembre su Discovery+, canale 56 HGTV – Home & Garden Tv. Un format originale, pensato dal conduttore Damiano Gallo, già noto per le sue attività di promozione del territorio siciliano, intende non solo offrire un’avvincente competizione, ma anche valorizzare il ricco patrimonio immobiliare siciliano.

I concorrenti, come già detto, saranno tutti architetti e interior designer, e avranno l’opportunità di competere per aggiudicarsi una splendida casa a Piazza Armerina, a 30 km da Enna, borgo caratterizzato da vicoli medievali e palazzi rinascimentali e barocchi. La sfida consiste nel creare il progetto virtuale più sorprendente per riqualificare la dimora in premio: il progetto valutato più accattivante e innovativo verrà premiato con l’immobile, di proprietà di Damiano Gallo, che lo donerà al vincitore.

A valutare i progetti la presenza di giudici di fama nazionale e internazionale, come Maria Grazia Cucinotta, la siciliana più celebre al mondo. «Ho accettato di partecipare al programma perché mi hanno convinto Damiano e la sua passione», ha raccontato l’attrice siciliana pronta ad un’esperienza che si annuncia inebriante.

Vestirà i panni di giudice anche Alessandro Agnoli, amministratore delegato della casa editrice Sprea Editori. Ogni puntata, inoltre, vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione, il cui nome verrà svelato di volta in volta per coinvolgere il pubblico con sorpresa e meraviglia. Tra gli ospiti speciali i nomi di Gherardo Casco, Angelo Cruciani, Alice Etro, Mario Ferreira, Giovanni Giacobone, Francesca Martignoni, Michael Milesi, Lucia Pascarelli, Carolina Von Humboldt.

Sono 24 i concorrenti che hanno raccolto il guanto di sfida: Roberto Adorno, Rodolfo Bigolin, Alice Bottelli e Giuseppe Donati, Roberto Burlando, Cynthia Chenut, Paoloelio Adolfo Ciabattini, Matteo Ciabattini, Rino Cimmino, Davide De Lorenzis, Wiana Del Bufalo, Francesco Dore, Walter Gallo, Vivy Lombardo, Barbara Margherita, Benedetta Marino, Alfredo Mommorelli, Giovanni Munafò, Salvatore Palmeri, Ottavia Pinci, Paola Pleba, Sanja Radovanovic, Nicola Rustico, Andrea Sanna Delinea, Paola Maria Sciannameo.

Appuntamento su HGTV con i primi 3 episodi il 23 settembre dalle 22. Gli episodi successivi saranno trasmessi il 30 settembre, mentre le semifinali e la finalissima il 7 ottobre, sempre alle 22.

Foto credits Federico Guida