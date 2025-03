Damilano nuovo presidente Premio giornalistico Marco Luchetta

agenzia

Annunciata pubblicazione del bando 2025

TRIESTE, 27 MAR – La Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ha annunciato il nuovo presidente di giuria, il giornalista Marco Damilano, e contestualmente ha pubblicato il bando del 22/o premio giornalistico dedicato alla memoria dei 4 professionisti triestini. Per Damilano, che subentra a Riccardo Iacona, oggi è il “momento in cui i giornalisti sono letteralmente nel mirino, testimoni scomodi di guerre e di crimini contro l’umanità, testimoni da cancellare, eliminare. Il giornalismo di inchiesta è offeso e ferito ogni giorno anche nel nostro Paese. Allo stesso modo – ha aggiunto – spariscono i piccoli, i fragili, i marginali”. Daniela Schifani Corfini Luchetta, presidente della Fondazione sottolinea che “sono più di 30 anni che la Fondazione tiene alto con il suo lavoro il ricordo di Marco, Saša, Dario, Miran”. “La guerra ci riguarda sempre, anche quando è apparentemente lontana — dice Fabiana Martini, Segretaria di giuria — e dare un nome e un volto alle vittime è importante: del Mediterraneo come a quelle della mafia, ai morti sul lavoro come a quelli che cercano la verità a mano disarmata”. C’è tempo fino al 25 giugno 2025 per candidare al premio le proprie opere pubblicate tra 21 maggio 2024 e 21 giugno 2025 su testata giornalistica, cartacea, televisiva o web.

