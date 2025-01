Dan Brown, The secret of secrets ‘il mio romanzo più ambizioso’

agenzia

Esce il 9 settembre 2025 per Rizzoli in contemporanea mondiale

ROMA, 29 GEN – Si chiama The Secret of Secrets l’attesissimo nuovo romanzo di Dan Brown che arriverà in libreria il 9 settembre 2025, pubblicato in Italia da Rizzoli in contemporanea mondiale con 17 Paesi. Lo annuncia Rizzoli. Il protagonista è lo stesso del bestseller Il codice da Vinci (2003), uno dei libri più venduti di tutti i tempi: il professore di storia dell’arte e studioso di simbologia dell’università di Harvard, Robert Langdon. “‘The Secret of Secrets’ è di gran lunga il mio romanzo più ambizioso e con la trama più ricca che abbia mai scritto. Inoltre è anche il più divertente. Scriverlo è stato un meraviglioso viaggio di ricerca e scoperte” dice Dan Brown che con i suoi libri – tra cui Origin (2017), Inferno (2013) e Angeli e demoni (2000) – pubblicati in 56 lingue, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Robert Langdon va a Praga per partecipare a una cruciale conferenza di Katherine Solomon, una esperta di scienza noetica, la disciplina che studia la mente, la coscienza. Katherine è sul punto di pubblicare un libro che contiene sbalorditive scoperte sulla natura della coscienza umana che sconvolgono secoli di convinzioni consolidate. Tuttavia, un misterioso e brutale omicidio spalanca le porte del caos. Katherine scompare improvvisamente insieme al suo manoscritto. Langdon si trova nel mirino di una potente organizzazione, braccato da un predatore spaventoso emerso dalla più oscura mitologia di Praga. Mentre la scena si sposta anche a Londra e New York, Langdon cerca disperatamente Katherine e molte risposte. In una corsa emozionante tra i mondi della scienza del futuro e delle antiche leggende mistiche, Langdon porterà alla luce una verità sconvolgente su un progetto segreto che cambierà per sempre tutto ciò che crediamo di sapere sulla mente umana. “The Secret of Secrets è Dan Brown al suo meglio. Una trama mozzafiato. Un mistero antichissimo che si combina con le frontiere delle neuroscienze. Praga, città magica, come teatro del romanzo. Da anni il mondo editoriale aspettava un libro così” afferma Massimo Turchetta, per molti anni direttore generale Mondadori e dal 2011 direttore generale e Publisher Rizzoli.

