Dario Matteo Gargano e Pino Puggelli al concerto per Alex Baroni a Corleone in onda sulla Rai

il concertone

15 artisti emergenti si esibiranno con brani inediti presso il Cineteatro Martorana

Nell’ambito dei concerti previsti durante le festività natalizie siciliane spicca una rassegna musicale canora di beneficenza in memoria di Alex Baroni, cantautore milanese scomparso tragicamente a Roma nel 2002 a seguito di un incidente fatale in moto.

Quest’anno la città di Corleone, ha infatti confezionato un’importante kermesse musicale che si preannuncia essere un vero e proprio evento socioculturale per la cittadina palermitana: 15 artisti emergenti si esibiranno con brani inediti presso il Cineteatro Martorana il 21 e il 22 dicembre 2024, con una giuria di spicco che assegnerà 3 importanti premi ai vincitori.

Vi saranno importanti ospiti nazionali, tra i quali Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia, quest’ultima figura sentimentale importante nella vita di Alex Baroni.

Tra gli ospiti invitati a prendere parte a questo evento – il cui ricavato andrà in beneficenza per sostenere la ricerca sulle malattie pediatriche oncologiche – figurano due nomi di artisti importanti nel panorama della musica siciliana, stiamo parlando di Dario Matteo Gargano (nella foto di Andrii Shnaider), chitarrista rock tra i più noti in Sicilia, e Pino Puggelli, cantante veterano noto per aver militato in una delle più importanti rock band omaggianti i Deep Purple, ovvero i Deep South, e conosciuto al grande pubblico per le sue esibizioni a The Voice Senior. I due si esibiranno suonando due cover a sorpresa di fronte al pubblico del Cineteatro.

Noi della redazione abbiamo incontrato tra le strade dei mercatini natalizi di Catania proprio Dario Matteo Gargano, il quale ha dichiarato: “Per me è un onore essere stato invitato a prendere parte a questo evento. Appena io e Pino siamo stati contattati, abbiamo accettato con grande entusiasmo. Con la musica cercheremo di dare il nostro contributo in termini di emozioni e sostegno alla causa dell’evento. Non rivelerò quali brani suoneremo. Abbiamo un repertorio vastissimo che copre quasi 50 anni di musica, dai Beatles ai Guns N’ Roses, ma abbiamo solo 10 minuti. Sarà una sorpresa!