Date festeggia 20 anni con una linea celebrativa

Il primo ordine prodotto in garage: oggi Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano hanno 16,5 milioni fatturato

Era il 2005 quando quattro giovani ragazzi toscani appassionati di moda decisero di dare vita al marchio di sneakers Date, ispirato ai loro nomi propri (Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano). Ognuno impegnato in altri lavori, ma tutti appassionati di sneakers, presentarono la prima collezione con buoni riscontri dagli addetti ai lavori, tanto da raccogliere un ordine da 700 paia. Un numero certo non altissimo che costrinse i fondatori a produrre l’ordine in un garage, vista la difficoltà a trovare un fornitore in grado di supportarli. Oggi il brand festeggia i suoi primi 20 anni a Pitti Uomo 108 e rievoca quel momento con il lancio di una capsule collection celebrativa fatta di T-shirt, cappello da baseball e calzini, tutti con il claim “L’amore a vent’anni”. Uno slogan ideato per ricordare la passione che li ha guidati fin dall’inizio e li ha portati a creare un’azienda che ha chiuso il 2024 con un fatturato da 16,5 milioni di euro, coma ha spiegato il Ceo Tommaso Santoni. Oggi il marchio ha una distribuzione nel mondo in oltre 950 multimarca e conta 3 monobrand, a Milano, Firenze, Roma.

