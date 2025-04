David di Donatello, Anora miglior film internazionale

agenzia

A Diamanti di Ozpetek il David dello Spettatore

ROMA, 22 APR – Anora di Sean Baker si aggiudica il David come miglior film internazionale, mentre Diamanti di Ferzan Özpetek si aggiudica il David dello spettatore. I riconoscimenti saranno assegnati mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Anora, presentato in prima mondiale al Festival di Cannes dove si è aggiudicato la Palma d’Oro, ha vinto 5 premi Oscar tra cui quello per il miglior film. Gli altri film candidati con Anora nella cinquina per il premio David miglior film internazionale erano Conclave di Edward Berger, Juror #2 (Giurato Numero 2) di Clint Eastwood, The Zone of Interest (La zona d’interesse) di Jonathan Glazer e Perfect Days di Wim Wenders. Il David dello Spettatore, assegnato a Diamanti, premia il film italiano, uscito entro il 31 dicembre 2024, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze alla fine di febbraio 2025, e manifesta il ringraziamento al pubblico e l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano ai film e agli autori che hanno contribuito al successo industriale dell’intera filiera cinematografica. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Diamanti ha totalizzato, nel suddetto periodo, 2.222.126 spettatori.

