De Caro l’ italiano in gara a Giornate degli autori di Venezia

agenzia

Con il film Taxi Monamour.. Ci sarà anche l'omaggio a Troisi

ROMA, 19 LUG – Taxi Monaumour di Ciro De Caro è l’unico film italiano tra i dieci titoli in concorso alle Giornate degli Autori, sezione indipendente promossa da Anac e 100autori alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre). Taxi Monamour ha per protagoniste Anna (Rosa Palasciano) in conflitto con se stessa e la propria famiglia, che affronta in solitudine la sua malattia e Cristi (Yeva Sai,interprete anche di Mare fuori) che fugge da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro e a Cristi di restare al sicuro in Italia. Il loro incontro, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà. Film d’apertura fuori concorso Coppia aperta quasi spalancata diretto da Federica Di Giacomo, interpretato e prodotto da Chiara Francini, ispirato all’omonimo testo teatrale di Franca Rame e Dario Fo. Tra gli eventi l’omaggio che le Giornate – insieme alla Sic e alla Mostra – dedicano a Massimo Troisi per i 30 anni de Il postino di Michael Radford. Tra i protagonisti delle Giornate anche Tahar Ben Jelloun, Marjane Satrapi (negli incontri di Confronti) e Patti Smith con il Soundwalk Collective (Notti Veneziane). Film di chiusura fuori concorso Basileia di Isabella Torre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA