Il concerto
De Gregori a Taormina, il concerto è da applausi (ma l’affluenza no)
Un tour che porta in giro l’album che lo ha consacrato tra i grandi della musica, e da cui è partita una carriera che da dieci lustri lo vede protagonista
A 50 anni da Rimmel, Francesco De Gregori continua ad entusiasmare il pubblico, con le sue canzoni diventate icone della musica Italiana. Un tour che porta in giro l’album che lo ha consacrato tra i grandi della musica, e da cui è partita una carriera che da dieci lustri lo vede protagonista.
E anche ieri sera, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, De Gregori non ha deluso, nonostante la minore affluenza di pubblico prevista che di fatto ha ridotto al solo concerto di ieri sera la sua performance, inizialmente prevista per il 10 e l’11. Non c’era il pienone, ma un pubblico attento e appassionato che lo ha spesso accompagnato cantando le sue canzoni, specie quelle più note.
Non sono mancate "Rimmel", "La Donna Cannone", "Sempre per Sempre", Generale, per chiudere con "Buonanotte Fiorellino" in cui molte coppie hanno trasformato la platea del Teatro in una sala da ballo. Il tutto accompagnato da una fantastica band e 2 coriste, oltre ad una intrusione di trombe e tromboni, proprio sull'ultimo pezzo, e con la chicca del suono della sua armonica a bocca, con la quale ha suonato in alcuni pezzi. Un'altra serata di grande musica al Teatro di Taormina, sempre con la regia di Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita, che seguirà De Gregori anche in inverno, con due appuntamenti a Catania, il 21 novembre al Metropolitan e a febbraio 2026 al Land.