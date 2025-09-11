De Gregori a Taormina, il concerto è da applausi (ma l’affluenza no)

Il concerto

A 50 anni da Rimmel, Francesco De Gregori continua ad entusiasmare il pubblico, con le sue canzoni diventate icone della musica Italiana. Un tour che porta in giro l’album che lo ha consacrato tra i grandi della musica, e da cui è partita una carriera che da dieci lustri lo vede protagonista.

E anche ieri sera, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, De Gregori non ha deluso, nonostante la minore affluenza di pubblico prevista che di fatto ha ridotto al solo concerto di ieri sera la sua performance, inizialmente prevista per il 10 e l’11. Non c’era il pienone, ma un pubblico attento e appassionato che lo ha spesso accompagnato cantando le sue canzoni, specie quelle più note.