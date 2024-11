Debutta da Zō a Catania “Un bel coraggio” di Laura Corradi, quando le paure diventano energia pura con la danza

spettacoli

Torna la danza ad “AltreScene”, la rassegna di arti performative dedicata alla drammaturgia contemporanea di Zō Centro culture contemporanee di Catania. Domenica 24 novembre, alle ore 18.30, va in scena “Un bel coraggio”, una nuova produzione della compagnia veronese di danza contemporanea Ersilia Centro Veneto Promozione Danza e Spettacolo, fondata e diretta dalla coreografa e regista Laura Corradi. Lo spettacolo esplora il coraggio nelle sue forme più profonde, attraversando le nostre insicurezze e trasformando le paure in energia pura. Interpreti: Midori Watanabe, Gessica Perusi, Alberto Munarin, Alessandro Catalano. Luci e allestimento scenico Alberta Finocchiaro, videomaker Carlo Ambrosi, fotografia e grafica Caterina Parona. Spettacolo realizzato in collaborazione con il Festival Veronetta Contemporanea. Il cortometraggio che introduce lo spettacolo è il risultato del progetto “Coraggio e cambiamento”, realizzato in collaborazione col Dipartimento Culture e civiltà dell’Università degli Studi di Verona, sotto la direzione del film-maker Carlo Ambrosi.

Le note di regia di Laura Corradi. “Coraggio… si dice quando si vuole dare forza, quando bisogna andare oltre la paura oppure oltre un limite che riteniamo invalicabile. Perché, quando il coraggio arriva, in un salto, uno scarto, un guizzo improvviso, l’impedimento resta dietro di noi. Tutta la vita è densa di ostacoli, di prove da superare, ci confrontiamo quotidianamente con le nostre insicurezze che ci arginano e creano un perimetro difficile da scavalcare. L’evoluzione sta proprio nel lasciarsi gli scogli alle spalle, smettere di guardare la paura in faccia e fare quella cosa che pensi di non poter fare. Ci vuole coraggio, un’iniezione di fiducia in noi stessi che subito abbassa l’altezza dell’asticella da superare… Ma cos’è il coraggio, quali sono gli ingredienti che lo compongono, così potenti da mostrarci la realtà in modo diverso? Una certa dose di innamoramento, di imprudenza o di follia, capaci di farci cambiare completamente lo sguardo sulla realtà e di far apparire possibile ogni desiderio, realizzabile ogni obiettivo. Il coraggio è quella cosa che abbatte ogni ostacolo, quell’impulso illogico che ci rende pronti a tutto, forse anche a morire. Non lascia spazio a dubbi né a trattative, testardo e irrazionale si scaglia verso il punto di arrivo, un traguardo che non appare più così lontano, in una linea diretta senza nessuna alternativa”.

“Un bel coraggio” di ErsiliaDanza, coreografie e regia di Laura Corradi

Ersilia Centro Veneto Promozione Danza e Spettacolo è una compagnia professionale di produzione nel settore della danza contemporanea nata e operativa a Verona dal 1991 e sostenuta dal Ministero della Cultura. Laura Corradi, danzatrice e coreografa, è la direttrice artistica. Vanta una consolidata attività di spettacoli ospitati nei maggiori teatri e festival di danza in Italia e all’estero, con un repertorio di oltre quaranta produzioni a firma di Laura Corradi cui si affiancano le creazioni di giovani coreografi che collaborano con la compagnia. Oltre alla creazione artistica, ErsiliaDanza si dedica all’organizzazione di eventi e alla creazione di reti tra le compagnie di danza italiane ed europee. La compagnia fa parte di RSVP – Rete dei Professionisti dello Spettacolo di Verona – costituita nel 2022 da quattordici imprese culturali del teatro e della danza.

La danzatrice e coreografa Laura Corradi, si forma prevalentemente in Francia a Parigi con alcuni dei maggiori esponenti della coreografia d’avanguardia francese degli Anni 90 e con Carolyn Carlson, poi in Germania alla Folkwang Hochschule di Essen Werden (Università della Danza) sotto la direzione artistica di Pina Bausch. Dopo sei anni di formazione ed esperienze lavorative all’estero, come interprete in seno ad altre compagnie di danza contemporanea, rientra in Italia e fonda a Verona quello che all’inizio si chiamava Gruppo Ersilia, con il quale vince importanti premi coreografici come il Prix Volinine du President a Le Vesinet di Parigi, e il Concorso internazionale di coreografia di Cagliari.

Biglietti: € 15. Prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/bbbbgg-un-bel-coraggio-24th-nov-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Ridotto € 12 studenti (solo al botteghino).

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 24/11/2024

Data Fine: 24/11/2024

Ora: 18:30

Artista: Laura Corradi Midori Watanabe Gessica Perusi Alberto Munarin Alessandro Catalano