Deejay Time Celebration, tornano gli anni ’90 con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

L'evento

Il 31 agosto alla villa Bellini un viaggio nel tempo tra hit passate e future

Si chiuderà a Catania il 31 agosto il Deejay Time Celebration. Alla villa Bellini cresce l’attesa per l’arrivo di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e del tour che ha portato in giro per l’Italia il “Deejay Time”, il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance. La data siciliana fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento di villa Bellini è inserito anche nel Catania Summer Fest del Comune di Catania.