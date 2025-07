Del Toro, Jarmusch, Bigelow, Lanthimos in concorso a Venezia

agenzia

Il direttore Barbera annuncia il programma della 82/a edizione

ROMA, 22 LUG – A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, su un nuovo spettro atomico; l’attesissimo Frankenstein di Guillermo del Toro; Bugonia di Yorgos Lanthimos che torna con protagonista Emma Stone; l’approdo in gara di Jim Jarmusch con il film a episodi Father Mother Sister Brother; il ritorno a 20 anni da Lady Vendetta di Park Chan-wook con No Other Choice; il nuovo adattamento da Lo straniero di Camus, firmato da Francois Ozon con L’etranger. Sono tra i grandi autori internazionali che saranno in concorso (21 i film in corsa per il Leone d’oro, 5 gli italiani) alla 82/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Lo ha annunciato il direttore Alberto Barbera.

