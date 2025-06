Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film di James Bond

agenzia

L'annuncio di Amazon Mgm Studios, non si sa ancora chi sarà 007

ROMA, 26 GIU – Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il prossimo film della celebre saga di James Bond, come annunciato da Amazon MGM Studios che hanno ora la celebre saga. Il regista canadese di Dune e Arrival farà così la sua prima incursione nel mondo dell’ormai iconico agente britannico 007, portato alla ribalta sette decenni fa dallo scrittore Ian Fleming. Villeneuve ha affermato di essere cresciuto guardando i film di Bond con suo padre. “Sono un fan sfegatato di Bond. Per me è un territorio sacro”, ha detto Villeneuve in una dichiarazione rilasciata da Amazon. “Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future”, ha aggiunto. Non si sa ancora chi interpreterà la spia di Sua Maestà. L’ultima interpretazione di James Bond da parte di Daniel Craig è arrivata nel 2021, dopo l’uscita di “No Time to Die”. Da allora, 007 ha visto molti colpi di scena, incluso quello di passare dalle mani di Barbara Broccoli e Michael Wilson, gli storici produttori del franchise al colosso di Jeff Bezos.

