Dennis Quaid al Taormina Film Fest: «Io, trumpiano, a volte discriminato come attore»

CINEMA

L’attore e musicista: «Questo presidente è un punto di svolta non solo per gli Stati Uniti»

Una mosca bianca fuori dal coro. Questo è l’attore e musicista Dennis Quaid che ospite oggi del Festival di Taormina non è affatto d’accordo con Martin Scorsese e Michael Douglas che nei giorni scorsi, proprio al festival di Tiziana Rocca, avevano detto di essere delusi dall’elezione di Donald Trump.

«La penso esattamente al contrario – dice subito-, sono davvero felice dell’elezione di Trump e penso che la storia lo dimostrerà. La presidenza di Trump è un punto di svolta, non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero, e ciò porterà a un mondo molto più buono e pacifico».

E l’attore nato a Houston (Texas) nel 1954 controparte maschile nel cult movie/body horror The Substance di Coralie Fargeat, ha buone parole anche per il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «È venuta negli Stati Uniti ed è meravigliosa e penso che abbia strappato anche un buon accordo commerciale sui dazi».