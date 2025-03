Depardieu arrivato in tribunale, ‘tutte accuse false’

agenzia

L'attore accolto da una manifestazione di femministe

PARIGI, 24 MAR – Gérard Depardieu è arrivato al tribunale di Parigi per la prima udienza del processo a suo carico per violenze sessuali e molestie. È stato accolto da una manifestazione di femministe che intonava slogan come “Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo” e “Ne toccate una? Reagiamo tutte”. Depardieu – denunciato da due donne che lavoravano sul set di un film che lo vedeva protagonista, nel 2021 – è rimasto in silenzio, il suo legale ha dichiarato: “tutte le accuse sono delle falsità”.

