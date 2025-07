Disco de Il Volo registrato nella Valle dei Templi: così il trio canoro rende omaggio alla Sicilia

Musica

L'uscita dell’album Live at the Valley of the Temples, è prevista per venerdì 29 agosto ed già disponibile in preorder

Reduce dal successo di Tutti per uno – Viaggio nel Tempo – che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti di tre speciali concerti con numerosi ospiti presso Palazzo Te a Mantova, trasmessi su Canale 5 – Il Volo continua a mostrare le bellezze d’Italia attraverso la propria musica. Il trio ha infatti annunciato l’uscita dell’album Live at the Valley of the Temples, prevista per venerdì 29 agosto e già disponibile in preorder.

Il disco è stato registrato nel 2024 nel Tempio della Concordia – situato nella celebre Valle dei Templi di Agrigento (Capitale Italiana della Cultura 2025) – e trasmesso successivamente su Canale 5. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto rendono omaggio alla tradizione musicale del nostro Paese, interpretando i classici della canzone napoletana come O’ Sole Mio, il passionale Amor, Vida de Mi Vida e l’emozionante Hallelujah di Leonard Cohen; Live at the Valley of the Temples include anche altri brani di opera, ballata e musica crossover, dimostrando ancora una volta la versatilità del trio. Non manca spazio anche per i brani più amati della loro carriera, in particolare quelli tratti dall’album di inediti Ad Astra, tra cui il celebre Capolavoro, presentato a Sanremo nel 2024, che ha conquistato il cuore del pubblico in tutto il mondo.