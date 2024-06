Domani a Catania showcase acustico di Mario Venuti

Musica

L'artista presenta l'ultimo album "Tra la carne e il cielo"

Domani alle ore 19.00 un appuntamento speciale a Catania con Mario Venuti: i fan del cantautore potranno incontrarlo e ascoltare alcuni brani dal vivo in acustico e partecipare al firmacopie presso la Legatoria Prampolini in via Vittorio Emanuele.

È disponibile in digitale e in cd e vinile TRA LE CARNE E IL CIELO, undicesimo album in studio di Mario Venuti, prodotto da Microclima.

Il progetto discografico, composto da 12 brani, dal punto di vista del sound, si presenta come un’evoluzione elettrificata del precedente Tropitalia, album di cover uscito nel 2021 che rileggeva 11 canzoni del repertorio storico italiano, vestite però di atmosfere prese in prestito dalla musica popolare brasiliana, come samba, bossa nova e forrò. La gamma di sonorità internazionalista, molto ricca e sofisticata, spazia dal pop al jazz e al blues e a molti altri generi con un occhio sempre attento al Brasile, uno dei luoghi del cuore dell’artista, e più in generale alle contaminazioni con i ritmi e i suoni di tutto il mondo, con un utilizzo di una vasta gamma di strumenti, dalla chitarra classica e elettrica al synth, dalla programmazione elettronica al basso e al tambourine, dal pianoforte al basso elettrico, dal contrabbasso alle percussioni, dal sax tenore a trombone e tromba e a agli archi declinati i violini, viole e violoncelli.

L’album affronta tante tematiche, diverse molto forti, a ulteriore conferma di come Venuti sia un artista sempre capace di superare le convenzioni – musicali e non – e il politically correct spesso dilagante.

«Tutta una vita ho sperimentato la ricerca di un equilibrio tra la mia natura sensuale, terrena, ed una certa tensione spirituale, come una sorta di redenzione dall’inferno del mondo che ci circonda – spiega Mario Venuti – Le canzoni di questo disco, senza che lo avessi previsto, abbracciano questo tema. E in fin dei conti mi sembra di aver trovato il giusto equilibrio. I due aspetti, quello della carne e quello del cielo, non si escludono l’un l’altro. Possono perfettamente convivere esaltando la nostra natura umana».

In rotazione radiofonica il brano DEGRADO (https://found.ee/mariovenuti_degrado), il cui videoclip è online sul canale ufficiale YouTube dell’artista (https://t.ly/E5WD).

Degrado descrive con toni sarcastici come le ragioni economiche ma anche uno sfaldamento di certi presìdi istituzionali hanno portato molte città, soprattutto ma non solo al sud, ad un grave livello di incuria e abbandono. Nel videoclip, montato e animato da Roberto Biadi, il degrado è rappresentato da uno zapping televisivo, un “blob” di immagini che raccontano astrattamente e grottescamente un mondo che non si ferma mai fatto di situazioni e relazioni tossiche tra violenza, stress, superlavoro, povertà e inquinamento.

Questa la TRACKLIST di LA CARNE E IL CIELO: Abusando, Napoli-Bahia (feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos), Ganimede, Paradiso, Segui i tuoi Demoni, Angelo Negro, Degrado, La lingua perduta del cuore, Metaverbale, Andiamo via, Maria, Sinfonia di sogni Infranti.