Domani Bologna tributa l’ultimo omaggio a Stefano Benni

agenzia

Dalle 11 camera ardente, maratona di letture a teatro e in radio

BOLOGNA, 12 SET – Domani Bologna si prepara a dare l’ultimo saluto a Stefano Benni, poeta e scrittore, morto all’età di 78 anni, che della città è stato uno dei narratori più originali e apprezzati. La Camera ardente si terrà dalle 11 alle 17 nel Cortile dell’Archiginnasio, palazzo che è stato sede storica dell’Università e che oggi ospita una delle più grandi biblioteche d’Italia, che si trova in piazza Galvani, a poca distanza da piazza Maggiore. Alle 11 si terrà un momento istituzionale e commemorativo. Dalle 12 alle 15 nel chiostro del Teatro Arena del Sole ci sarà una lettura ad alta voce delle sue opere, a voce alta e a microfono aperto. Chi desidera partecipare potrà recarsi nel Chiostro dell’Arena del Sole portando il proprio libro da casa e leggere alcune delle pagine che più ha amato. E sempre raccogliendo l’invito del figlio Niclas a ricordare il padre leggendo a voce alta i suoi scritti, oggi Radio Città Fujiko (erede della radio che Stefano Benni ha contribuito a fondare) gli dedicherà una grande parte della propria programmazione: oltre 120 ascoltatori hanno aderito all’appello della radio inviando una registrazione di una lettura di Benni. Registrazioni che diventeranno una maratona collettiva di letture per ricordare Stefano Benni.

