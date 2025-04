Domenica su Rai3 protagonista la Cappella Palatina di Palermo, uno dei capolavori dell’arte mondiale

TV

La Cappella Palatina di Palermo, nel Palazzo Reale, è uno dei capolavori dell’arte mondiale. Fu costruita a partire dal 1130 per volontà dei sovrani normanni quando il capoluogo siciliano era una capitale nella quale vivevano bizantini, arabi, greco-ortodossi, ebrei. E i sovrani vollero uno stile unico che fondesse le caratteristiche di tutti quei popoli. Di straordinario valore i mosaici, tanto preziosi quanto delicati: la loro conservazione e il loro restauro impegnano un’equipe multidisciplinare. Di questo si parlerà nel reportage «Al cospetto di un capolavoro» che aprirà la prossima puntata di Mediterraneo, domenica 13 aprile alle 12,25 su Rai3.

Poi tappa sull’isola di Rodi, in quel tratto di mare attraversato da migliaia di persone in fuga dal Medioriente. Il confine è di nuovo al centro di una contesa tra Grecia e Turchia.