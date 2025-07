Donarosso e Giffoni uniti per agevolare le donazioni del sangue

agenzia

Tra 10 anni l'Italia corre il rischio di non avere più donatori

GIFFONI VALLE PIANA, 20 LUG – Rintracciare persone in grado di poter donare il plasma e il sangue dato che a causa della sempre più dilagante disinformazione e lentezza burocratica, il nostro Paese, da qui a 10 anni corre il rischio di non avere donatori. A Giffoni si è svolto l’evento Donarosso per la sezione Impact!, la giuria più trasversale del Giffoni Film Festival. Ad illustrare il progetto, sono intervenuti Chiara Schettino e Filippo Toni, fondatori della start up Donarosso. Chiara Schettino, da ex ricevente di sangue, ha voluto fare qualcosa di importante per le persone, che loro malgrado, si trovano nella stessa situazione. L’assenza di scorte di sangue, non è riduttiva solo alla necessità delle trasfusioni, ma anche per la produzione di medicinali salvavita, come il vaccino per l’epatite. Accedere all’app Donarosso, permette di superare l’ostacolo della burocrazia e prenotare facilmente il proprio posto come donatore di sangue. In questo modo si potranno fare le analisi del sangue, fare test sulle malattie sessualmente trasmissibili e in più, aiutare delle vite. L’importanza di questa App risiede anche nel fatto che sarà possibile creare e accedere a un’anagrafe nazionale dei donatori in Italia. In questo modo, in caso di emergenza, si potranno richiamare le persone che in passato hanno donato il sangue e sopperire alle necessità. Un servizio, che a differenza dei giorni nostri, potrà contare su un inventario di sacche di sangue presenti nei depositi, che spesso vengono sprecate o addirittura, buttate perchè scadute. Martedì 22 luglio nella Cittadella del Cinema di Giffoni, sarà presente un’autoemoteca di Donarosso, per poter donare il sangue in tutta tranquillità. Vi basterà scaricare l’app e inserire il codice Giffoni per prenotare l’evento.

