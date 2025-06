Dragon Trainer primo al botteghino Usa, arriva Material Love

agenzia

Ottimo debutto per il film di Celine Song, in terza posizione

LOS ANGELES, 15 GIU – I draghi spiegano le ali e dominano il box office di Stati Uniti e Canada. Con 84 milioni di dollari incassati al debutto nelle sale nordamericane, il live-action ‘Dragon Trainer’ della Universal Pictures è campione di un fine settimana dai ricavi solidi (intorno ai 155 milioni di dollari complessivi), ma inferiori all’anno scorso, quando al cinema è arrivato ‘Inside Out 2’. Il film, in sala anche in Italia, è un adattamento della celebre saga d’animazione ambientata tra i vichinghi, con Dean DeBlois alla regia e un cast che include Mason Thames, Nico Parker e Gerard Butler. Un altro film per famiglie (e soprattutto bambini) occupa la seconda posizione tra i titoli più visti. Anche questo è un live action: si tratta, ovvio, di ‘Lilo & Stitch’, che la Disney ha tratto dal cartone del 2002 sulla bambina hawaiana e il suo pestifero animaletto alieno. Il film di Madeline Sharafian e Domee Shi raccoglie altri 15,5 milioni di dollari, per un bottino di oltre 366 milioni in quattro settimane. Terza piazza per l’atteso ritorno della regista canadese di origini sudcoreane Celine Song (aveva incantato Hollywood con ‘Past Lives’ nel 2023): ‘Materialists’ – deliziosa commedia romantica con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal – debutta nelle sale americane a 12 milioni di dollari. Prodotto da A24 per Sony Pictures, arriverà in Italia a settembre distribuito da Eagle Pictures con il titolo ‘Material Love’. L’ultima avventura di Tom Cruise, ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’, è quarto e aggiunge qualcosa in più di 10 milioni ai suoi incassi nordamericani di quattro settimane, pari a circa 166 milioni. Chiude la top-five ‘Ballerina’ di Len Wiseman con Ana de Armas, a 9,5 milioni di dollari. Si tratta del primo tentativo della Lionsgate di creare uno spin-off della fortunata serie ‘John Wick’, con Keanu Reeves nei panni di un killer vendicatore in giacca e cravatta. Le recensioni positive e l’ottimo voto A- attribuito dal pubblico su CinemaScore non sono bastati però a far decollare gli incassi, per ora attorno ai 40 milioni in dieci giorni di programmazione.

